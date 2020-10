MagSafe : le nom du nouveau chargeur AirPower présenté avec l'iPhone 12 ?

Nous en parlions hier soir, le keynote du 13 octobre consacré aux iPhone 12 devrait être le plus important depuis des années. Si les quatre iPhone 12 seront les stars, la firme prépare d'autres produits à présenter comme le casque AirPods Studio ou le HomePod Mini. Mais d'après Ice universe qui cite un dénommé Kang, Apple pourrait aussi lancer son nouveau chargeur. Ne l'appelez plus AirPower mais... MagSafe. Non, ce n'est pas le système de recharge des anciens MacBook, mais un chargeur pour iPhone.



Le retour du MagSafe

D'après le document fuité par Ice Universe, il s'agirait d'un nouveau chargeur sans fil Apple capable de délivrer 15 W. Si cela parait peu, c'est le double de la charge induction actuelle des iPhone, de l'iPhone X à l'iPhone 11.



Apple la joue donc assez finement en n'employant plus le nom de AirPower qui est désormais associé à un échec (le produit avait annoncé mais a été finalement annulé, cf Apple abandonne le AirPower). De plus, le nom de MagSafe collerait bien avec la propriété aimanté de l'appareil qui permet un alignement parfait pour la charge. Comme ce fut le cas sur les MacBook, et comme l'ont montré certaines fuites autour de l'intérieur des iPhone 12 avec des aimants placés au dos.

Mais Kang évoque également une coque Magsafe et un MagSafe Duo. Une manière d'avoir respectivement, un ancien iPhone compatible MagSafe et la recharge de deux appareils en simultané.