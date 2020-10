Disney+ : réorganisation de l'entreprise pour favoriser le streaming

Disney+ est un carton dans le monde entier depuis sa sortie. Sa renommée mondiale, son prix attractif et surtout ses centaines de contenus connus mondialement font que ce service de streaming se place parmi les plus grands du marché. C'est donc pour toute ces raisons que Disney va procéder à une réorganisation de ses services pour permettre à son service streaming de se développer encore plus rapidement.





Disney+ se réorganise pour l'avenir

Disney a lancé depuis plusieurs mois l'application Disney+. Quand on connaît la renommée mondiale du groupe, on se doutait que le nombre d'abonnés allait suivre. On a d'ailleurs appris au mois d'août que le service de streaming compte plus de 60 millions d'abonnés.

C'est ainsi qu'on apprend que Disney a annoncé une importante réorganisation de certains services de son entreprise avec un penchant tout particulier pour le streaming. Un nouveau secteur est donc apparu et se nomme "distribution des médias et des divertissements". Ce pôle aura pour tâche principale la gestion de tout ce qui tourne autour du streaming chez Disney.



Avec ce remaniement en interne, on peut imaginer des films Disney proposé directement sur Disney+ plutôt que de passer d'abord par la case cinéma. On le sait, la crise du COVID-19 fait énormément de mal au secteur du cinéma et la polémique autour du film Mulan en est d'ailleurs l'exemple parfait.



À voir donc dans les mois à venir pour quelle option Disney va opter.



Et vous de votre côté, que pensez-vous de Disney+ ?



