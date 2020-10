Prime Day 2020 : La barre de son Bose Solo 5 à -50%

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

1

Nouvelle promotion à ne pas manquer sur Amazon. La barre de son Bose Solo 5 est à prix réduit à 138,99€ au lieu de 279,95€ à l'occasion des Prime Days du géant du e-commerce. Un bon plan immanquable pour tous les abonnés Amazon Prime. Ceux qui ont souscrit à l'offre ont non seulement accès à des livraisons prioritaires et gratuites, mais aussi à Prime Vidéo, Amazon Music et d'autres services.

Présentation de la Solo 5 de Bose

Vous cherchez une barre de son à un prix raisonnable et avec une qualité audio digne d'un système à plus de 500€ ? Ne dites plus rien et regardez ce qui va suivre...

La Solo 5 de Bose possède une connectivité Bluetooth capable de se connecter à votre télévision, elle intègre des technologies avancées pour offrir une clarté inégalée du son. Sa petite particularité, c'est qu'elle sait s'adapter au programme que vous regardez pour éviter les sursauts de son lors de certaines scènes. Grâce à sa petite taille, elle s'installe à la perfection sur votre meuble TV, sans prendre trop de place !

Si vous souhaitez ne pas passer par le Bluetooth, vous pouvez optimiser au maximum la transmission grâce à un câble audio optique, coaxial ou analogique, c'est vous qui choisissez. La Bose Solo 5 intègre toutes les connectiques indispensables.

L'avis des utilisateurs

L'avis des personnes qui ont acheté la Solo 5 est très positif. Quand on regarde le nombre des avis déposés sur Amazon, on comprend tout de suite que ce produit satisfait ses propriétaires. Dans les bonnes impressions on retrouve essentiellement la qualité du son, elle répond aux exigences de nombreuses personnes, ce qui revient aussi souvent c'est la dimension du produit, qui s'installe à la perfection sur un meuble TV.

Dans les mauvais avis, la puissance du son laisserait à désirer, beaucoup comparent avec d'autres modèles d'enceintes et clairement la Solo 5 de Bose serait insuffisante. L'absence du son Dolby Atmos est fortement regretté, mais c'est plutôt normal de ne pas retrouver cette qualité audio sur une barre de son à ce tarif.

Notre avis

Bose est une marque reconnue dans l'univers audio. Si vous êtes un habitué, vous savez déjà que l'on peut faire confiance dans la marque pour sa qualité et l'innovation de ses produits.

La promotion Prime Day sur la Bose Solo 5 est extrêmement intéressante, normalement elle est commercialisée à un tarif de 279,95€ et aujourd'hui elle est simplement à 138,99€. Une barre de son aussi haut de gamme à ce tarif, c'est presque inédit !



Profitez vite de la barre de son Solo 5 de Bose à -50%.