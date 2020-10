Cubinko : le nouveau match-3 est de sortie sur iOS

Medhi Naitmazi

Le nouveau jeu à la Candy Crush est arrivé sur nos iPhone, il s'agit de Cubinko, un match-3 prometteur qui était en précommande depuis un mois. Disponible depuis ce matin sur App Store, il est signé du développeur indépendant Rodolfo Seabra, aussi connu sous le nom de Neo Maze.



Voici la bande-annonce vidéo :

Cubinko : un joli casse-tête sur mobile

Vos compétences en puzzle seront mises à l'épreuve avec ce nouveau mode de jeu de match 3! Nos blocs élargiront votre esprit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée dans ce jeu de puzzle addictif. Profitez de la satisfaction d'assembler les pièces parfaitement en place, de remplir la planche d'une explosion de couleurs et d'un design extrêmement amusant!

Si le principe de base reste celui d'un match-3 classique, Cubinko va plus loin en proposant un gameplay de type plateau avec un système de cases. Pour faire disparaître les blocs, vous devrez placer 3 ou plus de la même couleur les uns à côté des autres. Sauf qu'ici, point d'empilement, il faut prévoir votre stratégie à plat, comme aux échecs.



Deux variantes de jeu sont disponibles : Arcade et Time Attack ! Cubinko est maintenant disponible sur l'App Store pour tous les iPhone, iPod et iPad, mais pas sur Android. Gratuit, le nouveau jeu contient par contre des in-apps pour débloquer les joueurs. A noter qu'il n'est pas nécessaire d'être connecté pour jouer.



Télécharger le jeu Cubinko