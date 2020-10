Apple a baissé ses offres de reprise sur les anciens iPhone

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Avec la sortie des nouveaux iPhone 12, Apple vient de mettre à jour sa grille tarifaire des offres de reprises des anciens iPhone. Une technique efficace pour réduire la facture du nouvel iPhone en faisant recycler votre ancien iPhone. Malheureusement, comme on en a très souvent l'habitude, Apple a déçu tout le monde en réduisant le prix des reprises de façon impressionnante sur certains modèles d'iPhone !

Nouvelles offres de reprise des iPhone

Quand vous achetez un nouvel iPhone, vous avez trois solutions pour l'ancien, soit le donner gratuitement à un membre de votre famille, le vendre à une personne tierce ou le confier à Apple en échange d'une réduction sur la facture de l'iPhone que vous souhaitez acquérir.

Si vous êtes nombreux à opter pour la deuxième solution qui est la plus intéressante, beaucoup vont également passer par l'offre de reprise d'Apple. Il s'agit là d'un moyen simple et efficace de ne pas se prendre la tête à faire une annonce sur un site de revente d'objets d'occasion ou à sonder les collègues de travail.

Ce qui est décevant, c'est que plus on avance dans le temps et plus les offres de reprises d'Apple perdent en intérêt... La firme de Cupertino a mis en ligne hier les nouveaux montants de reprises des anciennes générations d'iPhone et on va le dire, ça ne motive pas à passer par la case recyclage !

Apple reprend des iPhone 11 aux iPhone SE de première génération. Voici les montants avant et après la mise à jour d'hier.



Nom de l'appareil Avant Maintenant iPhone 11 Pro Max / Jusqu'à 700€ iPhone 11 Pro / Jusqu'à 640€ iPhone 11 / Jusqu'à 500€ iPhone XS Max Jusqu'à 430€ Jusqu'à 370€ iPhone XS Jusqu'à 380€ Jusqu'à 340€ iPhone XR Jusqu'à 320€ Jusqu'à 300€ iPhone X Jusqu'à 300€ Jusqu'à 270€ iPhone 8 Plus et iPhone 8 Jusqu'à 220€ et 180€ Jusqu'à 200€ et 155€ iPhone 7 Plus et iPhone 7 Jusqu'à 150€ et 120€ Jusqu'à 155€ et 110€ iPhone 6s Plus et iPhone 6s Jusqu'à 90€ et 65€ Jusqu'à 90€ et 60€ iPhone 6 Jusqu'à 50€ Jusqu'à 50€ iPhone SE 1ère génération Jusqu'à 40€ Jusqu'à 40€ Nom de l'appareil Avant Maintenant

Globalement, on retrouve une perte financière sur quasiment tous les montants mis à jour. On remarquera quand même qu'Apple a fait l'effort de maintenir presque à l'identique les iPhone avec le tarif de reprise le plus bas. Rappelons que quand vous passez par ce système de reprise, Apple vous donne un bon d'achat valable sur l'achat d'un nouveau produit, ne vous attendez pas à recevoir du cash, l'objectif étant bien évidemment que vous rachetez un nouvel iPhone !



