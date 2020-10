Apple TV+ : Voici la bande-annonce du documentaire "Fireball"

Apple continue d'ajouter de nouveaux contenus originaux pour son service de streaming Apple TV+. Si nous avons vu plusieurs programmes pour les enfants, la firme de Cupertino se concentre à nouveau sur les documentaires qui semblent recueillir beaucoup de succès auprès des abonnés. Découvrez Fireball, un documentaire de Werner Herzog.

Disponible dès le 13 novembre

Avec la période de Covid-19 qui a mis en pause les tournages de nombreuses productions originales Apple, la firme de Cupertino essaie tant bien que mal de combler le vide des sorties de fin d'années par des documentaires passionnants !

C'est justement le cas avec Fireball, un documentaire qui explore l'influence culturelle et physique des météores à travers le monde. Certaines comètes qui sont tombées sur terre au fil des années ont eu différents impacts, certains étaient plus profonds que d'autres sur plusieurs types de sols (comme le désert, la forêt, des champs...). Dans Fireball vous irez sur les lieux des plus grosses comètes qui sont tombés sur terre.

Le documentaire aborde également différentes mythologies ou même religion qui expliquent que l'impact d'une comète a plusieurs significations.

Des spécialistes et scientifiques répondront également à des interviews en faisant parfois des révélations qui vont vous étonner !

Les droits de Fireball ont été acquis par Apple il y a seulement 3 mois, le montant dépensé par la firme de Cupertino n'a pas été communiqué, mais ce genre de documentaire a une certaine valeur financière.

Si vous aimez les documentaires, vous allez adorer Apple TV+, vous avez déjà dans le catalogue des documentaires comme Long Way Up, Tiny World, Boys State, Home..



