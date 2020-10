XCOM 2 Collection est dispo en précommande sur iOS

La XCOM 2 Collection refait parler d’elle à quinze jours de sa sortie. En effet, la semaine dernière nous apprenions que Take-Two allait sortir XCOM 2 en partenariat avec Feral qui a porté le jeu sur la plateforme Apple. Voilà désormais que le jeu s’affiche sur App Store à la rubrique précommande.



Il ne s’agit pas que d’un jeu de shoot tactique, mais d’un bundle qui comprend XCOM 2, l’extension War of the Chosen ainsi que les quatre packs de DLC de la version PC.



Pour ne rien gâcher, Take-Two diffuse une nouveau trailer vidéo :

XCOM 2 Collection : un pack complet

Pour vous mettre dans l’ambiance de ce titre développé sous le moteur Unreal Engine 3.5, voici le synopsis :

Les extraterrestres règnent sur Terre, promettant monts et merveilles aux humains qui obtempèrent, tout en réduisant au silence quiconque se dresse sur leur chemin. Aux confins du monde, les forces moribondes d'XCOM se réunissent pour organiser une Résistance internationale, sauver l'humanité et reconquérir la planète.

Sans grande originalité, votre but sera de renverser le régime extraterrestre depuis votre iPad ou votre iPhone avec XCOM 2 Collection, l'expérience intégrale réunissant XCOM 2: War of the Chosen et les quatre packs DLC dans une seule et même application sans achat intégré. Le jeu sera vendu 8,99€.



Le gameplay n’a pas changé avec des combats tactiques au tour par tour où vous devez diriger vos troupes de manière très précise, mais avec une interface tactile créée de A à Z pour nos mobiles. Outre les phases d’action, il est même possible de personnaliser le look, l'équipement et les aptitudes de chaque soldat.



Et si la campagne solo est trop courte pour vous, le bundle donne accès à de nouvelles missions, ainsi qu'à des ennemis et des types de soldats inédits grâce aux packs DLC d'XCOM. Il y a :

Guerrier de la résistance

Enfants de l'anarchie

Chasseurs d'extraterrestres

Le dernier cadeau de Shen

Compatibilité et installation

En revanche, XCOM 2 Collection nécessite iOS 13.1 ou plus, mais surtout 8,5 Go d'espace libre pour installer le jeu de base et tous les packs de DLC gratuits. Pour éviter les problèmes d'installation, au moins 17 Go d'espace libre sont recommandés.



Xcom 2 sortira le 5 novembre sur App Store.

iPhone pris en charge :

iPhone 7 Plus

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone 12 / 12 Pro

iPhone SE (2e génération, 2020)

iPad pris en charge :

iPad mini (5e génération, 2019)

iPad Air (3e génération, 2019)

iPad (7e génération, 2019)

iPad Air (4e génération, 2020)

iPad (8e génération, 2020)

iPad Pro (2e génération, 2017: 10.5", 12.9")

iPad Pro (3e génération, 2018: 11", 12.9")

iPad Pro (4e génération, 2020: 11", 12.9")

