LG dévoile la Signature OLED R, une TV enroulante à 73 000 euros

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Les progrès autour de la télévision sont remarquables ces dernières années, bien que très onéreux à leurs débuts : il ne se passe pas une année sans qu'une petite (ou une grande) révolution pointe le bout de son nez.



Le dernier en date provient de l'un des spécialistes du marché, LG, qui vient de commercialiser sa Signature OLED R, une TV enroulante de 65 pouces, qui sera vendue au prix de 100 millions de wons, soit aux alentours de 73 000 euros.

LG commercialise une TV enroulante de 65 pouces

Il faut dire que la nouveauté du constructeur n'est pas une surprise puisque ces derniers avaient présenté une première version d'un téléviseur OLED enroulante lors du CES du mois de janvier 2018.



Depuis, il semble que le coréen ait réussi à faire du chemin, et dans le bon sens, puisque la technologie est désormais disponible à la vente dans une version 65 pouces.



Une fois le film ou la série terminée, l'écran 8K se range tout seul, dans son socle, pour ne devenir qu'un meuble au milieu de la pièce. Pour arriver à cette merveille, LG a débouté plus de 8 milliards de dollars en recherche et développement...



Reste à voir comment va réagir le marché a cette nouveauté de 73 500 euros...

La création exquise de LG libère les utilisateurs des limites du mur, permettant aux propriétaires de gérer leur environnement de vie sans avoir à réserver en permanence de l'espace pour un grand écran noir qui n'est utile que lorsqu'il est allumé.



