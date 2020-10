Netflix : Le déconfinement a fait chuter les résultats trimestriels

Julien Russo

Pendant la période de confinement, beaucoup d'entreprises ont été en difficulté, mais d'autres ont su profiter de la situation pour augmenter leurs chiffres d'affaires. En général, ce sont les entreprises qui proposent leurs services sur internet qui ont vu les résultats exploser !

Le déconfinement a fait mal à Netflix

Aucune plateforme de streaming n'a été mise à l'écart pendant cette période de confinement, Netflix comme ses concurrents ont recruté en masse de nouveaux abonnés, ce qui a permis de faire découvrir le service, mais aussi de grossir toujours plus le chiffre d'affaires.

Malheureusement, cette période où toutes les statistiques ont augmenté n'aura pas duré longtemps, puisque dès le déconfinement les gens ont repris le travail et ont été nombreux à se désabonner de Netflix. L'entreprise spécialisée dans le streaming a annoncé des résultats trimestriels en dessous des attentes du marché.

D'après Reuters qui relaie l'information, cette énorme chute viendrait essentiellement de la levée des restrictions liées au Covid-19 et surtout à la concurrence qui devient de plus en plus présente (on compte Prime Video, Disney+, Apple TV+, HBO Max, Starz...).

Initialement, Wall Street s'attendait à que Netflix annonce 3,4 millions de nouveaux abonnés sur le troisième trimestre de cette année. Finalement, le service de streaming n'en a annoncé que 2,2 millions, une gigantesque déception pour les investisseurs !

Netflix savait très bien que cet engouement pour ses offres dû au confinement provoquerait une énorme chute après que cette période soit terminée, l'entreprise avait même averti les investisseurs que ce qui se passerait après ne serait pas très beau à voir.



La sanction envers l'action Netflix a été immédiate puisqu'à la fermeture des marchés mardi, l'action perdait près de 6% à 494 dollars.

Cependant, ce mauvais moment ne devrait pas durer puisque le service de streaming va reprendre du poil de la bête et devrait revenir en force pour le dernier trimestre de l'année avec 6 millions de nouveaux abonnés dans le monde entier. Là aussi on remarque une petite baisse puisque les analystes s'attendent à 6,51 millions de nouveaux abonnés sur le quatrième trimestre.

En général, l'hiver est une bonne saison pour les plateformes de streaming, puisque les gens sortent moins de chez eux et préfèrent rester au chaud devant la télévision à regarder des films et séries.



Pour attirer toujours plus d'abonnés, Netflix s'est engagé à produire encore plus de nouveaux programmes l'année prochaine. À noter que les tournages de 150 productions originales vont prendre fin d'ici la fin de l'année !

L'ajout de nouveaux contenus est une stratégie de Netflix pour attirer toujours plus d'abonnés et les détourner des offres concurrentes qui se font de plus en plus nombreuses sur le marché américain, mais aussi européen.