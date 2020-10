Apple utilisera les modems 5G de Qualcomm jusqu’en 2023

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

A partir des iPhone 12, Apple propose des smartphones compatibles 5G. Ces derniers utilisent le modem 5G X55 fabriqué par son partenaire Qualcomm. Alors les deux entreprises américaines se sont battues pendant des années devant les tribunaux concernant l’utilisation de brevets de Qualcomm par Intel pour le compte de la firme à la pomme, elles se sont accordées sur un contrat pluriannuel de plusieurs milliards. Ce dernier oblige Apple à intégrer les modems de Qualcomm jusqu’en 2023. A partir de là, Apple qui a racheté la division mobile d’Intel dans la foulée, devrait se lancer seule sur ce marché.

L'iPhone 16 sera le premier modèle avec un modem Apple

L'accord entre les deux partie est en ligne depuis un moment, cf DocketAlarm, et propose même un listing des futurs composants qui seront utilisés par la société de Tim Cook dans les années à venir. Voici ce qu'on peut lire à la page 71 :

Apple a l'intention de lancer commercialement (i) de nouveaux modèles de produits Apple entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 (le «lancement 2020»), dont certains utilisent le chipset SDX55 Qualcomm, (ii) de nouveaux modèles de Produits Apple pendant la période comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 (le «lancement 2021»), dont certains utilisent le chipset SDX60 Qualcomm, et (iii) Nouveaux modèles de produits Apple pendant la période comprise entre le 1er juin, 2022 et 31 mai 2024 (le «lancement 2022/23»), dont certains utilisent les chipsets SDX65 ou SDX70 Qualcomm.

On retrouve bien le modem X55 de Qualcomm qui sera utilisé jusqu'au 31 mai 2021 dans la production des iPhone 12. Le Snapdragon X55 est le second modem compatible 5G chez le fondeur, mais le premier utilisé chez Apple. L'an prochain, pour l'iPhone 13, ce sera le X60, une version gravée en 5 nm qui devrait faire du bien à l'autonomie. Mais ce futur modem est aussi capable de combiner les ondes millimétriques en même temps que la 5G plus classique sous les 6 Ghz.

Par la suite, l'iPhone 14 de 2022 embarquera le X65, puis l'iPhone 15 le X70 en 2023. Aucun mot sur ces générations de modems mais Apple devrait travailler avec son fournisseur jusqu'au 31 mai 2024, soit la fin des modèles sortis en 2023. L'iPhone 16 serait alors le premier avec une puce modem Apple pour la rentrée 2024.

Nous aurons évidemment le temps d'en reparler d'ici là...