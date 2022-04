La réponse de Qualcomm à la puce M1 d’Apple arrive fin 2023

La réponse de Qualcomm au silicium personnalisé d'Apple sera disponible dans les premiers appareils d'ici fin 2023, a déclaré le PDG de la société en début de semaine, comme l’a rapporté Tom's Hardware. C’était à l’occasion de l’appel aux investisseurs qui suivait la publication des résultats du second trimestre fiscal de la société.

Un léger retard pour les puces Qualcomm

En novembre dernier, Qualcomm a annoncé son intention de fabriquer des systèmes sur puce (SoC) de nouvelle génération basés sur l’architecture du britannique Arm, spécifiquement pour rivaliser avec les puces MX d'Apple, pour le marché des PC. Ces puces sont "conçues pour établir la référence en matière de performances pour les PC Windows" et sont développées par l'équipe Nuvia. Qualcomm a déclaré qu'elle allait directement concurrencer les puces M d'Apple, notamment les M1, M1 Pro et M1 Max, et qu'elle espérait devenir le leader du secteur en termes de "performances et d'autonomie soutenues". Entre temps, Apple a sorti la M1 Ultra encore plus impressionnante qui est toujours largement au-dessus des concurrents.

Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise, Christian Amon, président-directeur général de Qualcomm, a déclaré que l'équipe Nuvia progressait vers son objectif de développer un bond en avant significatif pour les processeurs Arm. M. Amon a ajouté que le premier processeur conçu par Nuvia "sera haute performance" et que les ordinateurs portables sous Windows à en profiter devraient être disponibles pour les clients à la fin de 2023.



Le calendrier semble indiquer un léger retard par rapport au délai initial de 2023 fixé par Qualcomm l'année dernière. La société avait précédemment déclaré que des échantillons de puces Nuvia seraient disponibles pour les fabricants de périphériques d'ici août 2022, mais cette prévision a été élargie au second semestre 2022, avec un accent particulier sur le lancement des premiers périphériques Nuvia grand public à la "fin" de 2023.



Qualcomm a acquis Nuvia, une start-up fondée par d'anciens concepteurs de puces d'Apple, pour 1,4 milliard de dollars en janvier 2021. Les anciens ingénieurs d'Apple voulaient créer des SoC basés sur Arm spécifiquement pour les serveurs et cibler le marché des PC toujours connectés (ACPC) avec une puce qui pourrait concurrencer la M1, mais maintenant les objectifs de l'équipe semblent avoir été considérablement élargis.

Apple ne s’en laissera pas compter

D'ici à la fin de 2023, Apple devrait avoir bien avancé dans sa série de puces M2 que l’on attend d’ici quelques semaines sur les premiers Mac. La société pourrait même avoir introduit les premières puces M3 au moment où les premières puces Nuvia seront commercialisées. Du coup, l’écart pourrait être toujours considérable avec les produits de Qualcomm, ce dernier fournissant d’ailleurs les modems 5G des iPhone actuels.