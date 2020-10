HBO Max : Déjà plus de 28 millions d'abonnés aux États-Unis

C'est un challenge que s'était donné HBO, lancer son offre de streaming pour venir concurrencer Netflix ou encore Prime Vidéo ! Si pour l'instant le service de streaming n'est disponible qu'aux États-Unis, les premiers résultats sont déjà là et sont prometteurs pour l'avenir d'HBO Max. Après trois trimestres d'activité, HBO vient de livrer les premiers chiffres officiels.

HBO Max cartonne aux États-Unis

Lors du lancement de son service de streaming, HBO s'est donné pour objectif d'atteindre les 75 à 90 millions d'abonnés d'ici l'année 2025. La plateforme de streaming commence bien puisqu'à l'heure actuelle elle possède 28,7 millions d'abonnés pour son offre de streaming.

Aux États-Unis, HBO Max est proposé au tarif mensuel de 14,99 dollars, un prix très excessif quand on voit la concurrence comme Netflix, Apple TV+ ou Disney+ avec des abonnements à moins de 10 dollars par mois.

Mais... HBO a les arguments ! L'avantage de ce nouveau service de streaming c'est essentiellement le catalogue, on y retrouve des programmes incontournables comme The Big Bang Theory, Game of Thrones, Friends ou encore South Park.

Niveau film n'en parlons même pas. C'est la folie ! Il y a tous les films des franchises The Hobbit, Batman, Harry Potter, Matrix, The Lord of the Rings et des pépites cinématographiques comme Aquaman, Joker, Wonder Woman, Suicide Squad...

Si HBO démarre bien avec son service de streaming, ce chiffre de 28,7 millions d'abonnés ne représente pas vraiment la réalité. En effet, la chaine de télévision payante américaine y inclut les abonnés HBO classiques qui ont accès gratuitement au catalogue HBO Max (en guise de récompense de fidélité).

Si on enlève ces abonnés qui ne paient pas pour accéder à HBO Max, le chiffre tombe à 12,7 millions. Cela devient tout de suite moins merveilleux, surtout que le service a ouvert depuis le 27 mai 2020.

Cette technique est exactement la même utilisée par Apple TV+ qui a offert une année d'abonnement à toutes les personnes qui ont acquis un nouveau produit Apple. Dans le milieu, la stratégie est fréquemment utilisée pour gonfler les chiffres et donner une impression de succès sur un marché monopolisé par Netflix.

Pour rappel, HBO s'est donné pour objectif d'atteindre les 37 millions d'abonnés sur l'année 2020, techniquement ils sont atteints, mais avec l'aide des abonnés déjà existants sur l'offre classique HBO !



Pour l'instant, nous n'avons aucune date du lancement de HBO Max en France, en début d'année le groupe avait exprimé son intention de lancer son service de streaming en France et dans le reste de l'Europe dès l'année prochaine.



