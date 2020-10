Luna : les premiers tests sur iPhone des jeux en streaming d'Amazon

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

3

Amazon se lance dans le monde du gaming avec son nouveau service baptisé Luna. Dans le même style que Stadia et xCloud, le géant américain veut proposer des jeux jouables sans besoin de les télécharger sous forme d'abonnement mensuel à un prix attractif. La première bêta publique est disponible aux États-Unis et on a logiquement le droit aux premiers retours vidéo.



Luna en test sur iPhone

La bêta publique de Luna, le service streaming de jeux vidéo d'Amazon est ouverte depuis quelques jours sur plusieurs plateformes. Pour l'instant (comme souvent), seuls les américains ont accès à cette bêta.



Luna est bien évidemment présent sur iPhone et iPad mais, pour ceux qui ne seraient pas au courant, Apple interdit les services qui proposent des jeux vidéo dans une app sur son App Store. Autrement dit, si Amazon avec Luna, Google avec Stadia ou encore Microsoft avec xCloud veulent proposer leurs services sur iOS, il va falloir passer par une web app via Safari.



Une première vidéo est donc apparue sur internet pour nous montrer un premier aperçu de cette version web et les premiers avis sont plutôt positifs. Tout semble fluide à part la latence qui se fait ressentir entre la manette et le téléphone relié en Bluetooth. Le testeur explique même que Luna peut être mis sous forme d'icône sur votre écran d'accueil afin que cela soit comme si c'était une vraie application. Il est donc expliqué que pour l'instant, la latence n'est pas encore assez faible pour pouvoir jouer à un jeu de shoot correctement mais ce n'est bien évidemment qu'une bêta.



Pour rappel, Amazon ne vous obligera pas à acheter leur manette pour jouer sur Luna mais, il est tout de même rappelé qu'avec la manette Luna, il y aura 0 latence vu que la manette ne sera pas connecté en Bluetooth mais directement au service Luna.