Malus automobile sur le poids dès 2022

Certains avantages sont prévus pour les familles nombreuses par exemple, obliger d'acheter une grosse voiture. Il en va de même pour les entreprises qui auront le droit à un abattement ou encore les hybrides rechargeables qui elles, ne seront pas concernées par cette loi. À noter que cette loi devait prendre effet en 2021 mais elle ne sera finalement appliquée qu'à partir de 2022. Vous l'aurez donc compris, l'Etat continue sur sa lancée pour taxer et dissuader les français d'acheter des voitures trop néfastes pour la planète , encore un beau sujet qui risque de faire débat pendant très longtemps.

L'Etat Français continue de pousser dans le sens de l'écologie et de durcir les lois en ce qui concerne l'automobile. Après le malus C02, voici le malus poids qui va faire son apparition dès 2022 dans l'hexagone.

