The longest drift est de sortie sur iOS

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Comme prévu en début de mois, The Longest Drift est disponible au téléchargement sur App Store. Il s'agit d'un titre original signé Tepes Ovidiu qui mélange les genres aventure, course et puzzle. L'objectif est de résoudre le mystère de la disparition de deux membres d'une même famille.



Regardez le trailer vidéo :

The longest drift : quand la vie d'une mère dérape

Avec The Longest Drift - ou le plus long dérapage en français - vous embarquez dans une aventure dans laquelle vous jouez une mère de famille partie à la recherche de son mari et de son fils disparus de manière mystérieuse. Conçu en plusieurs parties, le jeu alterne les phases de d'exploration, de puzzles et de pilotage. Entre les différentes zones, la mère que vous êtes conduit pied au plancher. Comme votre véhicule a été préparé par Ken Block, c'est une véritable savonnette qui dépare à tout bout de champs.

Loin dans un village de campagne reculé et pittoresque, une femme a entrepris un voyage pour retrouver son mari et son fils perdus. Pour réussir cette mission, elle devra prouver de grandes compétences de conduite, résoudre des énigmes et enquêter sur des événements mystérieux.

Telle une "spéciale" de rallye, il faut rester sur la route autant que possible, tout en collectant les pièces disséminées sur la neige, la terre, etc. A chaque fois, le but est de résoudre l'énigme afin de progresser dans une ambiance relaxante grâce à une bande-son et à un style graphique en low-poly bien calibrés. D'ailleurs, il est possible de changer la station de radio pendant vos courses, un petit clin d'oeil à un certain GTA.



Si vous avez aimé le mode histoire, vous pourrez défier vos amis et participer à un mode sans fin pour faire durer le plaisir.

The Longuest Drift est disponible sur iPhone et iPad pour 2,29€ pour les appareils sous iOS 9 et supérieur.

Télécharger le jeu the longest drift