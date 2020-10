La puce A14X pour MacBook et A14T pour iMac ?

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alban Martin

Réagir

Le journal China Times a publié ce qu'il prétend être la feuille de route de la puce Apple Silicon pour les premiers Mac sur base du SoC A14, citant des sources de la chaîne d'approvisionnement.



Nous apprenons qu'Apple a prévu trois variantes de sa puce A14 qui équipe les derniers iPad Air 4 et iPhone 12, dont deux alimenteront les Mac Apple Silicon .

Une puce A14X pour iPad Pro et Macbook

La première variante suggérée par le China Times n'est pas surprenante. Il s'agit d'une puce A14X (nom de code Tonga) qui servirait à la fois dans le prochain iPad Pro 2021 et dans un nouveau MacBook. Les rumeurs annoncent d'ailleurs le retour du MacBook 12 pouces avec cette puce plus économe en énergie. La machine offrirait ainsi une autonomie de 15 à 20 heures.



Ensuite, ce qui est plus intéressant, c'est qu'Apple travaillerait sur une variante A14T (nom de code Mt Jade), un processeur qui serait utilisée dans les premiers iMac Apple Silicon. La fuite suggère également que l'iMac profiterait d'un nouveau GPU Apple, nommé Lifuka.



Alors qu'on attend un keynote autour du 17 novembre avec les premiers Mac sous ARM, l'iMac ne devrait pas être présenté car la source parle d'un début de production pendant le premier semestre de l'année prochaine.



Apple lui-même a laissé entendre que nous pouvons nous attendre à ce que la puce A14 soit réutilisée ailleurs.

Si il est peu probable de voir cette puce dans une Apple Watch ou des AirPods, en revanche nous devrions la voir sur les Mac donc, mais aussi les Apple TV et autre HomePod.



Le rapport d’aujourd’hui indique que la même approche sera adoptée l’année prochaine avec une version A15 pour iPhone, une version A15X pour les iPad Pro et MacBook et un A15T pour l'iMac et pourquoi pas le Mac Pro.

Outre le CPU, le GPU d'Apple qui l'accompagnera devrait permettre un bond en avant avec une symbiose totale entre hardware et software.



Bref, d'après les derniers dépôts réglementaires repérés plus tôt ce mois-ci, nous ne sommes pas loin d'une nouvelle gamme de Mac.