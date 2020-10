Microsoft dispose désormais de 138 milliards de dollars en banque

Microsoft va bien, très bien même, de quoi se rassurer quelques jours avant le lancement officiel de sa nouvelle console de salon, la Xbox Series X. En effet, le géant américain disposerait dès à présent d'un matelas confortable en banque à hauteur de 138 milliards de dollars.



Cette belle somme, la firme la doit à plusieurs de ses produits et services dont notamment sa console actuelle, sa Surface, Office ou encore Azure.

Microsoft ne semble pas touché par la crise économique

On aurait pu croire que la pandémie actuelle allait faire mal à tout le monde, mais il semblerait que certains soient mieux lotis que d'autres, dont notamment dans le secteur technologique.



Et aujourd'hui, c'est Microsoft qui témoigne de sa bonne forme en publiant ses résultats trimestriels avec un chiffre d’affaires de 37,2 milliards de dollars pour un bénéfice net de 13,9 milliards.



Sans entre dans les détails, comme à son habitude, la firme annonce une hausse de 22% dans le secteur du gaming, notamment grâce à la vente de jeux et aux abonnements en ligne.



Prometteur, Microsoft parle d'une hausse de 40% de son chiffre d'affaires sur le trimestre suivant, notamment grâce à la commercialisation de ses nouvelles consoles.



Son cloud Azure, son offre Microsoft 365 et sa gamme Surface sont également les partisans de cette belle forme.



