AMD présente ses cartes Radeon RX 6800 et 6900 XT

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alban Martin

2

La célèbre firme AMD vient de répondre à Nvidia et ses nouvelles GeForce RTX 30 de la plus belle des manières avec les trois nouvelles cartes graphiques : Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT et Radeon RX 6900 XT



Après les processeur Ryzen 5000, voilà donc les nouveaux fleurons GPU de AMD pour contrer les RTX 2080 Ti/RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 de Nvidia

Des cartes graphiques au niveau de la PS5 et Xbox Series X

Les trois GPU sont basées sur la technologie RDNA 2 d’AMD, celle qui équipe les futures PS5 et Xbox Series X. Les Radeon 2020 offrent par conséquent l’accélération matérielle du Ray Tracing (DXR) pour les jeux tout en étant 54% plus économe en énergie par rapport à la Radeon RX 5700 XT qui utilise la même technologie de fabrication en 7nm. AMD assure que la puissance délivrée en Full HD+ et en 4K est largement au niveau de son concurrent. Les premiers benchmarks livrés par la firme place d'ailleurs ses cartes devant celle de Nvidia la plupart du temps en termes de FPS (nombre d'images par seconde).

AMD ne s'arrête pas là et propose sur ses Radeon RX 6800 et 6900 le support du Infinity Cache qui délivre 2,4X plus de bande passante, du Microsoft DirectStorage, le Variable Rate Shading (VRS) qui gère dynamiquement le nombre de shading à afficher, le Radeon Anti-Lag qui réduit significativement le temps de réponse entre l’entrée et l’affichage et une compatibilité complète avec DirectX 12 Ultimate de Microsoft. Le DirectStorage est d'ailleurs utilisée par Sony sur sa PS5 pour améliorer la vitesse de lecture / écriture.



On trouve enfin le AMD Smart Access Memory, une fonctionnalité exclusive aux systèmes dotés d’un processeur AMD Ryzen 5000, d’une carte mère AMD B550 et X570 ainsi que d’une carte graphique Radeon™ RX 6000. Les processeurs AMD Ryzen bénéficient d’un accès plus important à la mémoire graphique GDDR6, accélérant de fait les traitements CPU. Le résultat est un gain de performances de 13% sur une carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT dans Forza Horizon 4 en 4K avec le nouveau Rage Mode des réglages overclocking en un clic.

Radeon RX 6800

60 unités de calcul

Fréquence de 1 815 MHz (2 105 MHz en boost)

128 Mo de cache

16 de RAM GDDR6

250 W de puissance

Radeon RX 6800 XT

72 unités de calcul

Fréquence de 2 015 MHz (2 250 MHz en boost)

128 Mo de cache

16 de RAM GDDR6

300 W de puissance

Radeon RX 6900 XT

80 unités de calcul

Fréquence de 2 015 MHz (2 250 MHz en boost)

128 Mo de cache

16 de RAM GDDR6

300 W de puissance

Date de sortie et prix

Reste désormais à patienter. En effet, les cartes graphiques Radeon RX 6800 et Radeon 6800 XT sortiront le 18 novembre à 579 dollars et 649 dollars, alors que la Radeon RX 6900 XT sera disponible le 8 décembre à 999 dollars. C'est très bien placé, car juste en-dessous des GPU Nvidia.