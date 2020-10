Le codec ProRes d'Apple reçoit un Engineering Emmy Awards

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Réagir

Vous connaissez certainement les Emmy Awards qui récompensent les meilleurs talents de la télévision, mais la Television Academy organise également chaque année les Engineering Emmy Awards. Cette année, Apple a remporté un Emmy Award pour son codec vidéo ProRes lors de la 72e cérémonie des Engineering Emmy Awards.



ProRes : un codec découvert dans Final Cut Pro

Les Engineering Emmy Awards célèbrent les technologies et les entreprises qui rendent possibles les films et les séries télé. Les gagnants des 72e Engineering Emmy Awards ont été annoncés le 8 octobre et une cérémonie spéciale a eu lieu cette nuit pour célébrer le prix.



Les Emmys sont accordés à un individu, une entreprise ou une organisation pour des développements en ingénierie qui sont, soit une amélioration poussée des méthodes existantes, soit de nature innovante, à tel point qu'ils affectent matériellement la production, l'enregistrement, la transmission ou la réception du flux vidéo. Cette année, l'Académie récompense neuf entreprises et cinq personnes avec ce prix prestigieux.

Pour mémoire ProRes est un codec vidéo connu pour préserver la qualité de l’image avec un niveau de détail élevé, mais aussi avec des besoins de stockage inférieurs et un encodage et un décodage plus rapides. Apple ProRes a été introduit en 2007 avec Final Cut et est maintenant devenu une norme dans l'industrie cinématographique. Un peu comme ce qui pourrait se passer avec ProRAW découvert sur iPhone 12 Pro.



La 72e cérémonie des Engineering Emmy Awards a été l'occasion d'écouter Peter Chou et Mitchell Oslick, tous deux ingénieurs Apple travaillant derrière le codec ProRes. Greg Wallace a reçu le Emmy Award au nom d'Apple et de l'équipe Final Cut Pro.



Vous pouvez regarder le prix décerné à Apple ProRes dans la vidéo vers 13 minutes :