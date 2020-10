South of the Circle plonge dans le froid d’Apple Arcade

Annoncé il y a près de deux mois, le jeu South of the Circle est enfin disponible sur les plateformes iOS, macOS et tvOS.



Une nouveauté attendue par les joueurs abonnés à Apple Arcade puisqu'on parle de la nouvelle création du studio State of Play (Inks et Lumino City) qui emmène le joueur en Antarctique en 1964.

South of the Circle : une aventure glaciale

Un avion s'est écrasé dans la neige, et alors qu'une tempête de neige fait rage à l'extérieur qui obscurcit presque l'horizon, à l'exception d'une lumière rouge clignotante au loin, le héros Peter, un universitaire de Cambridge, se réveille dans le siège passager du cockpit à côté d'un pilote.

Dans cette merveilleuse histoire interactive, ce sont les émotions du héros qui priment au travers d'un symbole apparaissant au-dessus de sa tête, le tout dans une ambiance de dessin animé qui rappelle les Chevaliers de Baphomet.



La panique, la confusion ou l'inquiétude seront à analyser afin de comprendre le ressenti de Peter et ainsi être capable de voir ce qui se passe en lui, puis de choisir ce qu’il faut faire. Un mélange d’aventure et de puzzle maitrise de main de maître par les développeurs de State of Play qui ont même traduit leur nouveau jeu en français. Arriverez-vous à sortir Peter de ce piège ?



South of the Circile est disponible sur Apple Arcade pour les abonnés qui payent 4,99€ par mois ou ceux qui profitent des trois mois gratuits après l’achat d’un iPhone 12.



