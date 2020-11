Les premiers Mac à inclure l'Apple Silicon seront les MacBook Pro 13" et MacBook Air

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

L'année 2020 aura été riche en nouveauté chez Apple. Après une première keynote en septembre, une seconde en octobre, voici maintenant une troisième en novembre. C'est historique et c'est pour le plus grand bonheur des clients de la marque. Ce troisième rendez-vous qui aura lieu le 10 novembre marquera le grand jour de la transition d'Intel vers Apple Silicon, Apple devrait annoncer pendant cette soirée de nouveaux Mac avec son propre processeur !

Apple Silicon, la star de l'Apple Event

On croirait presque que les experts des rumeurs comme Jon Prosser ou encore Ming-Chi Kuo ont une boule de cristal pour voir aussi juste.

Toutes les indiscrétions affirmaient que la firme de Cupertino proposerait un troisième Apple Event au mois de novembre et justement... Apple vient de faire l'annonce ce soir.

Ce nouvel événement devrait mettre en avant la commercialisation imminente (avant Noël) de nouveaux Mac avec le tout nouveau processeur maison "Apple Silicon". Le leakers @L0vetodream qui a déjà plusieurs rumeurs approuvées à son actif a mentionné ce soir qu'Apple présentera le 10 novembre deux nouveaux Mac avec Apple Silicon. Il s'agira de MacBook avec des écrans de 13 pouces, le processeur sera proposé pour les MacBook Air et Pro !

Selon les précédentes déclarations de l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple devait commencer les premières expéditions des MacBook Pro 13" dans les semaines qui suivent l'annonce officielle. L'entreprise veut profiter un maximum des fêtes de fin d'années pour que les nouveaux MacBook s'inscrivent dans les derniers résultats trimestriels de l'année en cours.

En ce qui concerne le MacBook Air 13", il devrait rater les fêtes de fin d'année, Apple a encore quelques détails à peaufiner avant la sortie officielle, Kuo voit des expéditions courant le premier trimestre de 2021.