Apple propose un MacBook Pro M3 avec 16 Go de RAM et 1 To de SSD

Les Apple Store proposent désormais une configuration inédite du MacBook Pro M3, la version d'entrée de gamme qui se place sous les variantes "Pro" et "Max". Autrefois, il fallait passer par une option pour étendre la RAM de 8 à 16 Go de mémoire unifiée.

Une configuration inédite

Cette nouvelle configuration, repérée par nos amis de chez Consomac, a été ajoutée aux offres standards sur le site d'Apple au prix de 2 459 € (1 999 $). S'il était déjà possible d'avoir autant de RAM et de disque en cochant des options, cela nécessitait obligatoirement de passer par l'Apple Store. Étant désormais une configuration de base, cette version pourra être achetée depuis tous les revendeurs agréés comme Amazon, Darty ou encore la Fnac.



Le prix de départ du MacBook Pro M3 avec 8 Go de RAM et 512 de SSD reste à 1 999 €.

Un écart assez réduit avec le MacBook Air M3

Une bonne nouvelle à deux jours du lancement officiel du MacBook Air M3, son jumeau qui ne concède que peu de choses au premier "Pro". En effet, comme vu lors de la présentation par Apple, le nouveau "Air" est équipé de la même puce M3, et peut monter jusqu'à 24 Go de RAM et 2 To de SSD. Par contre, le MacBook Pro conserve quelques avantages comme un poids moindre (300 grammes environ d'écart), un écran à rétro-éclairage miniLED plus grand et plus lumineux, rafraîchi à 120 Hz, plus de ports dont un HDMI, 512 Go de disque de base ainsi que 6 haut-parleurs contre 4. Entre les deux, une différence de 700 euros.



Notre avis : prenez un MacBook Air M3 avec une option 16 Go de RAM ou plutôt un MacBook Pro M3 Pro (ou Max si vous pouvez). L'écart sera plus significatif sur la durée.