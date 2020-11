Zuckerberg : le suivi des publicités d'Apple freinera la reprise économique

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

6

Décidément, il semblerait que le papa de Facebook ait décidé de prendre la Pomme pour cible et de s'acharner sur eux via toutes sortes de support, en ricochant sur les actualités autour de Cupertino.



Dernièrement, Apple a notamment publié ses résultats trimestriels et selon nos confrères de Business Insider, Mark Zuckerberg aurait mis en lumière que le plan de la firme freinerait la reprise économique face au COVID-19.

Selon Zuckerberg, Apple freinerait la reprise économique

Il n'a pas sa langue dans la poche et n'hésite pas à la sortir quand il peut attaquer Apple avec : Mark Zuckerberg se permet donc une nouvelle fois de pointer du doigt les dessins obscurs de la Pomme pour freiner la reprise économique, touchée par la COVID-19.



Il prétend notamment que le blocage de suivi des publicités dans iOS 14 aurait un effet néfaste sur cette dernière :

Les actions prévues par des sociétés de plateformes comme Apple pourraient avoir un effet négatif significatif sur les petites entreprises et la reprise économique en 2021 et au-delà. La publicité personnalisée aide les petites entreprises à trouver des clients, à développer leurs activités et à créer des emplois.

Suite à diverses pressions et à la vague du COVID qui n'en finit plus, Apple a déjà choisi de repousser la mise en service de la fonctionnalité à début 2021.



Source