L'iPhone 5C devient un produit vintage et sera complètement obsolète en 2022

Il y a 3 heures

Julien Russo

C'est désormais officiel, la firme de Cupertino vient de mettre à jour sa fameuse liste qui informe les consommateurs des produits comme "vintage " et "obsolète". Il s'agit de deux termes très différents, puisque le premier signifie que l'appareil entre dans un support technique limité et le second signifie que le produit entre dans un arrêt total du support technique.

L'iPhone 5C est désormais vintage

Nous sommes en 2020 et pour la première fois de son histoire, l'iPhone 5C qui est sorti le 20 septembre 2013 passe comme produit vintage.

Cette étape est la dernière avant le passage en produit obsolète, en effet 2 ans après Apple arrête complètement le support technique. C'est donc dès novembre 2022 que l'iPhone 5C ne sera plus pris en charge dans les Apple Store, mais aussi chez les réparateurs agréés.

Les produits vintage sont ceux qui n'ont pas été vendus depuis plus de 5 ans et moins de 7 ans. Les produits vintage Mac, iPhone, iPad, iPod et Apple TV continuent de bénéficier du service matériel des fournisseurs de services Apple, y compris les magasins Apple Store, sous réserve de la disponibilité de l'inventaire ou conformément à la loi.

Autre ajout à cette liste probable prochainement, c'est le MacBook Pro 15 pouces commercialisé en mi-2014 qui pourrait rejoindre de façon imminente l'iPhone 5C dans la liste des produits vintage. Pour rappel, Apple effectue ses modifications pour "avancer" et décharger son assistance technique afin d'éviter de prendre en charge trop de produits.



