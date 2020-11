La sortie de la PlayStation 5 pourrait être avancée au 12 novembre

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Et si Sony faisait la surprise d'avancer la sortie de la date de sa nouvelle console de salon, la PlayStation 5 ? En effet, il se murmure que le Nippon pourrait faire le choix que de lâcher son premier stock dès le 12 novembre en France, soit en même temps que son grand rival Microsoft et sa Xbox Series X.



Une décision qui permettrait d'aller au coude à coude donc, mais qui arrangerait également les distributeurs pour une remise des précommandes plus facile.

Et si la PlayStation 5 sortait en même temps que la Xbox Series X

Allons-nous assister à un véritable combat entre Microsoft et Sony ? De base, la nouvelle console next-gen du Nippon devait sortir le 12 novembre, mais le confinement de l'époque avait provoqué un décalage d'une semaine dans plusieurs pays européens, dont la France.



Mais, selon le distributeur allemand Media Markt, il se pourrait que le japonais s'aligne sur la date de sortie... En effet, la chaîne de magasins high-tech a, au travers d’une communication à ses clients, informé d'une expédition de leur PS5 dès le 12 novembre.



Des acheteurs ont pu lire dans le mail :

La sortie de votre article Sony PlayStation 5 a été reporté au 12 novembre 2020 par son constructeur.

Réponse dans quelques jours...



