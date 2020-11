Concept : une batterie MagSafe aimantée pour l'iPhone

Le chargeur MagSafe dévoilé par Apple avec l'iPhone 12 fait pas mal parler de lui ces derniers temps. Après quelques tests à son sujet, certains commencent à dévoiler leurs idées sur l'amélioration ou les possibilités que ce type de recharge pourrait apporter. Voyons ensemble le concept du jour.



Avec la sortie de l'iPhone 12, Apple a dévoilé le chargeur MagSafe qui propose une toute nouvelle manière de recharger son smartphone. Ce nouveau système de recharge va à coup sûr se développer dans les mois à venir pour proposer des alternatives qui s'adaptent à votre environnement.

On a déjà entendu parler d'un chargeur double pour recharger son Apple Watch en même temps ou encore un chargeur MagSafe pour voiture, qui s'accroche à la grille d'aération... Bien évidemment, certaines personnes se sont elles aussi mises à imaginer des concepts et c'est ainsi qu'un certain Parker sur Twitter nous a dévoilé une batterie MagSafe aimantée.



Un peu à la manière de la Smart Battery Case, son atout serait de pouvoir recharger l'iPhone 12 à tout moment et sans fil. De plus, comme elle est aimantée, elle permettrait de pouvoir laisser votre coque sur votre téléphone (coque compatible) et même de se recharger en même temps que votre iPhone quand vous posez le chargeur MagSafe classique directement sur la batterie.



Ce concept est très intéressant sur le papier, à voir si c'est quelque chose que l'on pourrait voir arriver dans les prochains mois, voire les prochaines années. Dites-nous en commentaires si ce produit pourrait vous être utile au quotidien... et à quel prix !



Is it time for Apple to ditch the Smart Battery Case with something new?#MagSafe Power Pack for the #iPhone12 & the #iPhone12Pro may be a good alternative



Simply attach the Power Pack on the back of your iPhone and charge your device on the go with or without a case#concept pic.twitter.com/nOxAeAxqAm