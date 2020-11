Un problème de surchauffe constaté sur une PS5, mais...

Pas encore sortie qu'un problème est déjà constaté ? C'est ce qu'il faut croire, et voilà qui doit faire grincer des dents chez Sony : une de leurs futures consoles next-gen, la PlayStation 5, a déjà connu des problèmes de surchauffe en plein magasin.



Mais, attention tout de même avant de lancer trop vite la pierre au Japonais... Il faut bien avouer que les conditions d'exposition de la console semblent catastrophiques et auraient dû faire tilter les vendeurs.

La PlayStation 5 déjà en pleine surchauffe ?

Dans le but de promouvoir la nouvelle console de Sony et de la faire essayer à d'éventuels clients, plusieurs magasins dans le monde entier ont déjà installé des bornes de jeu avec cette dernière. Hélas, il semblerait que dans l'un deux, l'un des nouveaux joujoux ait eu une réaction particulière, puisque celle-ci semble en surchauffe, laissant un message d'alerte sur l'écran.



Non, nous n'en sommes pas encore à la période d'un bad buzz où Sony devrait se faire pointer du doigt pour une mauvaise conception et un refroidissement à revoir. Car oui, comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, la console est enfermée dans un cube de Plexiglas, sans aération, laissant l'air chaud stagner.

PS5 overheating in kiosks



La bonne nouvelle, c'est ce message d'erreur, qui n'a jamais existé sur les autres modèles du Nippon et qui prévient l'utilisateur du problème et de la mauvaise place de la console. Pas d'inquiétude à avoir pour le moment, donc... en tout cas si vous avez réussi à acheter une PS5.