Apple suspend ses relations avec Pegatron à cause des conditions de travail

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Pegatron, deuxième plus gros fournisseur d'Apple est au coeur d'un scandale qui risque de faire parler. Selon la marque à la pomme, Pegatron exploite des étudiants et contourne les règles d'Apple sur les conditions de travail. Une suspension temporaire des relations est en cours.



Un scandale pour le deuxième plus gros fournisseur d'Apple ?

Pour la fabrication de ses iPhone et de ses iPad, Apple possède deux gros fournisseurs, Foxconn et Pegatron. En ce lundi 09 novembre 2020, c'est Pegatron qui fait parler de lui et pas en bien. En effet, Apple annonce avoir suspendu temporairement ses relations avec la société Taïwanaise après avoir découvert que certains documents avaient été falsifiés pour que l'entreprise en question puisse exploiter des étudiants.

Apple a déclaré :

Pegatron a mal classé les étudiants qui travaillaient dans leur programme et falsifié la paperasse pour déguiser les violations de notre code, notamment en permettant aux étudiants de travailler de nuit ou avec des heures supplémentaires et, dans certains cas, d'effectuer un travail sans rapport avec leur niveau.

À la suite de ses révélations, Pegatron a expliqué avoir replacé les étudiants sur des tâches à leur niveau. Il a aussi été déclaré qu'ils recevront une compensation financière et que le responsable de toute cette histoire a été licencié immédiatement. Apple va bien évidemment durcir le contrôle dans ce domaine et Pegatron va de son côté devoir patienter et prouver que tout est de nouveau en règle pour recevoir à nouveau des commandes de la part d'Apple.



