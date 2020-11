Apple TV est disponible sur les Xbox Series X / S et One !

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Alors que Sony doit proposer l'app Apple TV sur PS5 le 12 novembre, Microsoft le précède et offre le service à ses joueurs sur Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X.



Avec l'app TV d'Apple, les joueurs peuvent profiter d'Apple TV+, des chaînes Apple TV, des films nouveaux et populaires, ainsi que des recommandations personnalisées. Mais c'est évidemment Apple TV+ qui est le plus intéressant avec des programmes originaux d'Apple comme Mythic Quest: Raven's Banquet, Ted Lasso, See, Defending Jacob et autre The Morning Show.

Apple TV+ débarque sur Xbox gratuitement

L’application Apple TV est donc disponible au téléchargement sur toutes les Xbox récentes et ce, gratuitement. Apple sera donc parvenu à être présent sur tous les supports en à peine plus d'un an après les téléviseurs tiers l'an passé puis les différentes solutions comme les dongles HDMI. En revanche, la Xbox ne supporte pas AirPlay contrairement aux télé Samsung par exemple.

Avec Apple TV+, regardez des films et bien plus encore. Retrouvez toute votre TV préférée dans une seule et même app. Regardez les créations originales d’Apple en exclusivité pour Apple TV+. Achetez ou louez des films récents et populaires. Abonnez-vous aux chaînes premium. Profitez d’un contenu personnalisé sélectionné pour vous.

Apple met en avant sur le store de Microsoft :

Chaque mois de nouvelles créations originales d’Apple en exclusivité sur Apple TV+, dont The Morning Show, See, Dickinson, For All Mankind, The Elephant Queen, Helpsters, Ghostwriter, Servant et bien d’autres.

Des chaînes supplémentaires à partager avec votre famille, en ligne ou hors ligne, sans publicité et sans app, compte ou mot de passe supplémentaire.

Lees films récents avec un catalogue de 100 000 films et séries, ainsi que le plus grand choix de films 4K et HDR.

L’écran "Regarder" est une file d’attente personnalisée qui vous permet d’accéder à vos contenus préférés en un clin d’œil et de reprendre la lecture là où vous en étiez sur tous vos appareils.

Tout votre historique se trouve dans la Bibliothèque.

Voici une vidéo de présentation. Au passage, il n’y a pas de support pour AirPlay :

Il est donc possible de se connecter avec son compte Apple ou de s'abonner directement depuis sa Xbox.