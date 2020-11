Voici la toute première vidéo du MagSafe Duo

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

6

Une courte vidéo YouTube nous permet de découvrir pour la première fois le chargeur MagSafe Duo en vidéo. Ce tout nouveau chargeur qui sera la première déclinaison d'Apple du MagSafe solo, va permettre de recharger un iPhone et une Apple Watch simultanément.



Première aperçu réel du MagSafe Duo

On vous en parlait il y a trois jours, le MagSafe Duo, qui va permettre de recharger un iPhone en même temps qu'une Apple Watch va être vendu au prix de 149€. En attendant de connaître sa date de sortie, une nouvelle vidéo est apparue sur YouTube et permet de nous donner un premier aperçu réel de cet accessoire.

Comme toujours chez Apple, le prix est élevé mais l'ergonomie est au rendez-vous. À travers cette vidéo, on comprend que la partie gauche est réservée à l'iPhone et la partie droite elle, est prévue pour recharger l'Apple Watch de deux manières différentes. Ainsi, la rondelle de recharge peut se relever pour que vous puissiez recharger votre Apple Watch avec la boucle fermée et inclinée sur le côté. Bien évidemment l'autre méthode est classique, vous posez à plat votre montre connectée sur la rondelle.



On remarque aussi que le chargeur se branche pour sa part en Lightning et que quand vous ne vous servez pas de celui-ci, si vous voulez le transporter quelque part, il se replie tout simplement sur lui-même pour faciliter et protéger l'accessoire durant le voyage. À noter également que comme la charge est certifiée Qi, tout appareil compatible dont d'autres iPhone ou certains AirPods pourront eux aussi être rechargés, en tout cas leur boitier.