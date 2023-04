Voici la première vidéo du Pixel Fold !

Depuis bientôt quatre ans, les smartphones pliables font partie du paysage, Samsung ayant lancé les hostilités avec son Galaxy Fold. Depuis, les concurrents se joignent tranquillement à la bataille, avec Xiaomi, Oppo et autre Motorola. Mais nous attendons toujours la réponse d'Apple et de Google. Ce dernier justement, s'apprête à présenter son premier Pixel Fold. Sans surprise, les fuites coupent l'herbe sous le pied du géant de Mountain View.

La vidéo du Pixel Fold est en fuite

Dans une brève vidéo postée par Kuba Wojciechowski sur Twitter hier soir, il est possible d'apercevoir le Google Pixel Fold en action. La partie logicielle est floue dans la vidéo, mais cette dernière nous donne un aperçu décent du matériel.

Comme nous l'avions constaté lors de fuites précédentes, l'écran interne du Pixel Fold présente un cadre relativement important en haut et en bas, mais un large écran entre les deux, bien plus confortable que celui du Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Vous remarquerez également que la caméra avant n'est pas sous l'écran, mais se cache dans la bordure supérieure.



Autre différence majeure avec les modèles du coréen, l'intérieur de l'écran du Pixel Fold ne marque pas beaucoup au niveau du pli.



Lorsque le téléphone se referme, nous pouvons voir l'écran extérieur dont le ratio large et court fait indéniablement penser à l'Oppo Find N2. Les tranches brillantes de l'appareil abritent un lecteur d'empreintes digitales et les boutons de volume. L'arrière est quant à lui destiné à l'appareil photo.

Date et prix

Comme cela a été rapporté cette semaine, le Pixel Fold devrait être commercialisé en juin avec un prix de 1700 $ minimum, avec une présentation le 10 mai. Le téléphone devrait également offrir une résistance à l'eau et un ensemble de capteurs photos spécifiques, plutôt que de simplement reprendre ceux de la série Pixel 7. Reste désormais à attendre la conférence.



Du côté d'Apple, l'iPhone Fold ne devrait pas voir le jour avant encore deux ou trois ans, peut-être plus.