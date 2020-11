Xbox Game Pass : Les abonnés bénéficient d'un mois de Disney+ gratuit

Dès demain, vous allez retrouver les deux nouvelles consoles de Microsoft dans le commerce ! En effet, c'est l'arrivée officielle de la Xbox Series S et Series X dans votre salon. Pour célébrer ce jour de lancement, Microsoft a décidé de faire une surprise à l'ensemble de ses abonnés du Xbox Game Pass. Annoncée sur son compte Twitter, Microsoft va offrir 1 mois de Disney+ à ses abonnés.

Pour ceux qui ne connaissent pas, le Xbox Game Pass c'est un peu comme le Netflix des jeux vidéos, en échange d'un paiement mensuel vous accédez à un riche catalogue de jeux où vous pouvez jouer à volonté. Disponible depuis février 2017, le Xbox Game Pass a déjà convaincu des centaines des millions de joueurs en Europe et dans le reste du monde. Il faut dire que l'offre est attractive avec des jeux comme DOOM Eternal, Tom Clancy's Rainbow Six Siege ou encore Age of Empires III.

Pour motiver ses souscriptions et fidéliser sa base d'abonnés déjà bien remplie, Microsoft a décidé d'offrir un mois d'abonnement à Disney+. L'entreprise a tweeté une photo extraite de la série The Mandalorian accompagnée du message :

Cette collaboration avec Disney+ va permettre aux abonnés du Xbox Game Pass de découvrir le nouveau service de streaming du moment et de profiter de la dernière saison de la série star "The Mandalorian". À noter que si vous avez déjà un compte sur Disney+, l'offre ne vous concerne pas, ce qui est bien dommage !



Xbox Game Pass propose trois offres :

All we're gonna say is that we're not posting The Mandalorian and The Child for no reason pic.twitter.com/LK5iDuzDcn