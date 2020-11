Apple présente la nouvelle génération de Mac Mini sous M1

On l'avait presque oublié, mais visiblement Apple l'avait toujours dans son esprit, rangé dans un coin. La firme de Cupertino a profité de son événement de ce soir pour présenter un tout nouveau Mac mini 2020 avec plus de puissance grâce à la puce M1 et des caractéristiques de folies à un prix plus accessible ! Il accompagne les MacBook Air et MacBook Pro 2020.

Voici le nouveau Mac mini 2020 avec M1

C'est désormais officiel, après plusieurs années sans actualisation, c'est le grand jour pour le Mac mini. Apple annonce ce soir une nouvelle génération avec l'intégration de la puce M1, la toute nouvelle puce maison d'Apple pour booster les performances !

La firme de Cupertino a choisi de ne pas changer le design, petit, discret et moderne, le Mac mini a toujours attiré les consommateurs et Apple compte bien miser à nouveau sur le même design pour ce nouveau modèle.

Julie Broms qui a présenté le nouveau Mac mini a informé qu'il sera équipé de huit coeurs CPU pour offrir des performances bien plus importantes que la précédente génération qui ne possède que 4 coeurs. Dans la vidéo de présentation, Apple a fait une démonstration du Mac mini avec l'écran Pro Display XDR, tout est bien plus rapide avec une capacité de faire tourner des applications très gourmandes en performances.

Le Mac mini a une similitude avec l'iPhone 12, il possède aussi un Neural Engine de 16 coeurs. Tout cela lui permet d'être jusqu'à 5x plus rapide qu'un PC dans la même gamme de prix !



À noter qu'il intègre le Wi-Fi 6, Secure Enclave, une prise HDMI 2.0 et un port Ethernet Gigabit. Enfin, le Mac Mini M1 peut monter à 16 Go de RAM et 2 To de SDD, tout en étant 60% moins énergivore et sans ventilateur.

Dimensions :

Hauteur : 3,6 cm

Largeur : 19,7 cm

Profondeur : 19,7 cm

Poids : 1,2 kg

Date et prix

Le Mac mini sera disponible à partir de 699 dollars, soit 799 euros. Apple a baissé de 100€ son ordinateur. Il est en vente ce soir et sera livré la semaine prochaine !