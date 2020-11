Une attache de AirTags en photo ?

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Les AirTags se font toujours attendre. Si ce soir serait une bonne occasion d’en parler lors du keynote One More Thing, voilà qu’une photo d’un accessoire fait surface. Il s’agirait d’une attache de AirTags qui permettrait de les accrocher à un porte-clés par exemple.



Pour rappel, on parle d'un concurrent à Tile, permettant de localiser des objets grâce à ses appareils à la Pomme. Et d’après les dernières rumeurs, Apple les lancerait en deux tailles.

Les AirTags pourraient être disponibles en deux tailles

Une photo publiée par le leaker Fudge, alias choco_bit, dévoile donc un accessoire du traqueur d’objets d’Apple. On peut notamment lire « Designed by Apple in California » sur l’anneau et voir un bout du porte-balise en cuir.

Mais pourquoi parler des AirTags ici ? Car, comme le note l’auteur, le produit sur l’image évoque un brevet en rapport avec les AirTags.



Bien qu’il vise souvent juste, Fudge précise que c’est « quelque chose de similaire est facilement reproductible en Chine ». Cela sera donc à confirmer, même si il paraît logique que le constructeur propose des systèmes d’ancrages pour ses balises AirTags.

Potentially AirTag carrying accessory in Saddle Brown.



Looks a lot like this previously reported patent, but take it with a bit of salt though since something similar is easily reproducible in China. pic.twitter.com/HHRi2p4Cyu — Fudge (@choco_bit) November 9, 2020



Pour rappel, les traqueurs d’Apple seront utiles pour retrouver un sac, un portefeuille, une télécommande et autres objets via l’application Localiser. Avec la puce U1, ils seront localisés avec précision et leur signal émettra même à grande distance, pour peu qu’il y ait des appareils Apple autour. Les brevets expliquaient ainsi une sorte de maillage entre les téléphones de la marque avec un signal qui rebondit pour atteindre la cible.

Reste à savoir si Apple va enfin se décider à les lancer car cela fait bientôt deux ans qu’on en parle avec notamment des traces dans le code.