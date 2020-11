Plague Inc. : la grosse mise à jour Le Remède est disponible

Pour les rares personnes qui ne le connaîtraient pas encore, le jeu Plague Inc. (v1.18.1, 100 Mo, iOS 9.3)

est un jeu de stratégie un peu particulier... Dans ce jeu, vous aurez pour but de créer, développer et renforcer une pandémie pour que tout le monde y passe ! Un brin gênant dans la situation actuelle où le Coronavirus semble sortir tout droit de la création de Ndemic Créations...



Un concept qui fait moins rire depuis l'apparition de la COVID-19 dans le monde et dont les développeurs ont pris connaissance. Ainsi, depuis plusieurs mois, le studio travaille sur une mise à jour baptisée The Cure (Le Remède) dans laquelle les rôles s'inversent : le but n'est autre que de stopper une pandémie mortelle.



La belle nouvelle, c'est que l'update est enfin disponible sur l'App Store.

Plague Inc. fait face à la pandémie mondiale

Sauvez le monde en arrêtant une pandémie mortelle par tous les moyens nécessaires. Renforcez les capacités de test, rendez les masques obligatoires, confinez les pays ou étudier des traitements expérimentaux dans la plus grande extension de Plague Inc à ce jour !



Créé avec l'aide d'experts en santé du monde entier, dont l'OMS, la CEPI et le GOARN, Plague Inc: Le Remède est une simulation passionnante de lutte contre une maladie mondiale.



Ainsi, votre nouveau but n'est autre que de chasser la maladie en envoyant des équipes de recherche dans le monde entier pour trouver le patient zéro, suivre la propagation de l'épidémie et soutenir les efforts locaux.



Les développeurs informent que la mise à jour est gratuite pour les détenteurs du jeu.

