Alba: A Wildlife Adventure : le 11 décembre sur Apple Arcade (ustwo)

Alba: A Wildlife Adventure vient de débarquer sur App Store dans l'onglet Apple Arcade. Bientôt disponible, il s'agit de la nouvelle aventure des développeurs ustwo qui nous ont fait rêver avec Monument Valley.



Regardez le teaser vidéo :

Alba: A Wildlife Adventure bientôt sur Apple Arcade.

Après Monument Valley et Assemble with Care, le studio ustwo récompensé par le prix BAFTA nous prépare une toute nouvelle expérience.



Vous jouez ici la petite Alba qui rend visite à ses grands-parents sur une île de la Méditerranée. Alors qu'elle s'apprête à passer un été paisible en pleine nature avec son amie Inès, elle aperçoit un animal en danger et réalise qu'elle doit intervenir au plus vite.



Malgré des plages idylliques et un magnifique château, cette île paradisiaque a besoin de votre aide. Les animaux sont en danger, notamment à cause des déchets dispersés ici et là. Pour vous épauler, votre amie Inès bien sûr mais aussi votre grand-père passionné d'oiseaux. Vous devrez former une association capable de sauver l'île et peut-être même le monde. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de recruter des bénévoles prêts à rejoindre votre cause lors de votre progression.



Le jeu a été conçu de manière artisanale entièrement à la main avec un soin apporté aux petits détails, tout comme la bande-son signée Lorena Alvarez. Comme dans le premier opus du studio, il ne s'agit pas d'une course mais d'une aventure à vivre à son rythme.



Il faudra évidemment un compte Apple Arcade à 4,99€ pour jouer sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

