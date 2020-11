Le clavier du MacBook Air M1 possède des touches pour Spotlight, Ne Pas Déranger...

Hier, Apple a tenu sa conférence "One More Thing" qui nous a permis de faire la rencontre avec sa nouvelle gamme de Mac, embarquant notamment la nouvelle puce M1, très prometteuse au niveau des performances. Parmi les petits nouveaux, on retrouve un MacBook Air 2021 survitaminé qui risque de taper dans l'oeil de nombreux consommateurs.



Outre une meilleure autonomie et une puissance décuplée, il semblerait que la Pomme ait révisé le clavier de son ordinateur portable fétiche. Désormais, il est possible de retrouver des touches dédiées à Spotlight, à Ne Pas Déranger ou encore à la fonctionnalité Dictée.

Apple change les touches de son MacBook Air

Les trois nouvelles touches remplacent les commandes du Launchpad et de la luminosité du clavier dans les fonctionnalités secondaires.

Les changements se situent au niveau des touches F4 (Spotlight), F5 (Dicter) et F6 (Ne pas déranger). Pour changer la luminosité du clavier sur un MacBook Air M1, il faut passer par le centre de contrôle de macOS.



Du côté du MacBook Pro, bien sûr, aucun changement n'est à noter puisque celui-ci possède la fameuse Touch Bar.

En revanche, le MacBook Air M1 et le MacBook Pro M1 ont un changement en commun sur la touche Fn. Celle-ci affiche désormais un globe pour afficher les émojis !