Disney+ : 1 an après, le service de streaming a plus de 73 millions d'abonnés

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Avant la sortie de Disney+, beaucoup d'analystes affirmaient que le service de streaming allait rencontrer un énorme succès. Visiblement, il ne fallait pas avoir un esprit de visionnaire pour deviner qu'avec les licences Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, Disney+ allait littéralement décoller auprès des plus jeunes, mais aussi des adultes qui ont été nombreux à craquer eux aussi.

Disney+ atteint plus de 73 millions d'abonnés

Il aura fallu seulement 1 an à Disney+ pour dépasser les 70 millions d'abonnés à travers le monde. Avec un lancement qui a commencé aux États-Unis puis qui s'est étendue en Europe et dans le reste du monde, Disney+ a réussi à convaincre 73 millions d'abonnés qui ont choisi l'abonnement à 6,99€/mois avec le renouvellement mensuel ou le paiement annuel à 69,99€.

Si on savait que Disney+ allait réaliser une belle performance grâce à ses licences reconnues dans l'univers cinématographique, on ne s'attendait pas à que le service de streaming arrive à recruter autant de nouveaux abonnés en si peu de temps.



Il faut dire que proposer un forfait avec un prix aussi bas qui inclut la possibilité de créer plusieurs profils, qui favorise le partage de compte et qui permet de lire les contenus en 4K, ça a été un argument de taille pour ceux qui hésitaient.

Les partenariats avec certains spécialistes de contenus (comme en France avec Canal+ qui a obtenu l'exclusivité) ont également aidé à rentre le service plus populaire et a augmenté sa visibilité à des personnes qui n'auraient jamais pensé prendre Disney+

Ce chiffre de 73 millions s'explique aussi par le fait que dès son lancement, Disney+ a été disponible sur toutes les plateformes. Les premières heures de sa disponibilité, on pouvait retrouver le service de streaming sur iOS, PlayStation, Xbox, Apple TV... L'application a rapidement été à portée de tout le monde et cela a permis d'enchainer les souscriptions de nouveaux abonnements.

Une autre explication qu'on pourrait avancer pour justifier cet incroyable succès, ce sont les créations originales du service qui ont fait écho sur les réseaux sociaux, mais qui ont aussi été au coeur du bouche-à-oreille pendant la pause au travail ou pendant une soirée entre amis. Si on devait mettre en avant des productions Disney+ qui ont fait beaucoup de bruit, on pense en priorité à The Mandalorian, l'incroyable histoire vraie Clouds, l'incontournable High School Musical La Série, La Belle et le Clochard ou encore Une journée à Disney.



Dernier point qui a probablement été le plus avantageux pour Disney+, c'est la période de confinement ! La pandémie du Covid-19 a touché le monde entier et une grande majorité de pays ont été dans l'obligation de créer un confinement de plusieurs semaines qui a mis au chômage partiel de nombreux salariés et qui a obligé les enfants et adolescents à rester chez eux pour suivre les cours à distance.

Cette situation a aidé dans la popularité de Disney+, puisque beaucoup s'ennuyaient à la maison (ne pouvant pas sortir) et ont cherché de nouvelles occupations !

