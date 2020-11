Et si Intel faisait produire ses futurs processeurs chez TSMC ?

Cette hypothèse aurait été tout bonnement impossible quelques mois en arrière, et pourtant... Alors qu'Apple entame doucement, mais sûrement, sa transition vers des ordinateurs avec des processeurs TSMC, abandonnant ainsi Intel, voilà que ce dernier chercherait du soutien. Et ce soutien, il aimerait justement le trouver chez TSMC qui semble fort en avance, notamment grâce à ses processus 5 nm.

Voilà qui pourrait faire beaucoup parler dans les prochains mois, mais elle a le mérite d'exister : est-ce que le géant Intel va tenter de travailler avec TSMC pour la fabrication de ses futurs processeurs ? La réponse pourrait être bien plus proche du oui que du non, selon un nouveau rapport de CNET. En effet, la firme américaine aurait pris tellement de retard par rapport à son concurrent qu'elle songerait à proposer une poignée de main pour mettre en place un partenariat.

