iOS 14.3 montre les AirTags et AirPods Studio

Le AirPods Studio confirme son design néo-rétro avec des coussinets bien rembourrés. On rappelle qu'il devrait offrir une excellente qualité sonore avec l'annulation active du bruit, la détection du sens du port ou encore des oreillettes magnétiques interchangeable. Le tout en deux modèles, sport et luxe.

Quelle belle version cette iOS 14.3 bêta 1 . Alors qu'on a découvert le format ProRaw ou le support de la manette de PS5, Apple y a également glissé une icône du AirPods Studio ainsi que des images sur les AirTags. La firme avait des problèmes de serveur hier soir et tout semble revenu.

