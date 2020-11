Samorost 2 : arrivée surprise du jeu d'aventure sur l'App Store

Nous n'en avons que très peu parlé la semaine dernière, étant donné que seul un petit aparté a été fait dans notre sélection de jeux de la semaine, mais la venue de Samorost 2 (v2.33.0, 127 Mo, iOS 10.0) sur l'App Store est une belle petite surprise.



En effet, le jeu s'est fait connaître en 2003 et a rencontré un succès quasi immédiat sur les différentes plateformes. Pour la recette du succès, prenez un jeu d'aventure et de point'n'click, ajoutez-y un héros avec l'apparence d'un lutin accompagné de son chien puis proposez le tout avec des graphismes cartoon.



Voici la bande-annonce du second opus :

Samorost 2 : retour du lutin et de son chien

Samorost 2, c'est l'histoire surréaliste d'un gnome de l'espace dont le chien se fait enlever par des extraterrestres facétieux. Partez pour une brève expédition au secours de votre ami quadrupède, croisez d'étranges étrangers et détendez-vous avec les sonorités apaisantes de la bande-son signée Tomáš Dvořák alias Floex.

Alors que le troisième opus est sorti en 2016 sur Steam et App Store, voilà qui est intéressant de noter que les développeurs n'ont pas abandonné la plateforme iOS. Avec l'arrivée du second opus, nous pouvons certainement croire désormais à la disponibilité de la trilogie entière sur nos iPhone puisqu'il ne manque que le premier épisode.



Samorost 2 est disponible au prix de 3,49€ !

