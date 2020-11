Les dirigeants d'Apple évoquent la feuille de route d'Apple Silicon

La semaine dernière, Apple a lancé officiellement ses premiers Mac dans le cadre du projet Apple Silicon : pour l'occasion, ces derniers se dotent désormais d'une puce maison, appelée M1, et qui promet des performances assez bluffantes. Une nouvelle ère commence et une phase de transition est prévue sur au moins deux années durant lesquelles les développeurs et les studios vont devoir mettre à jour leurs outils pour une compatibilité.



Hier soir, plusieurs dirigeants d'Apple ont donné une interview dans laquelle ils ont parlé plus longtemps du projet, mais également de sa feuille de route.

On en sait plus sur la feuille de route pour Apple Silicon

Alors que les premiers Mac M1 commencent à être livrés aux clients, Greg Joswiak, Johny Srouji et Craig Federighi se sont récemment entretenus avec Om Malik pour donner des détails sur Apple Silicon. Un entretien intéressant, qui permet notamment d'en savoir plus sur la feuille de route de la firme...

Cela va prendre quelques années, car ce n'est pas une transition du jour au lendemain. Nous avons réalisé ces grandes transitions avec beaucoup de succès dans le passé.



Nous développons un Silicon personnalisé parfaitement adapté au produit et à la manière dont le logiciel l’utilisera. Lorsque nous concevons nos puces, qui ont trois ou quatre ans d'avance sur le temps, Craig et moi sommes assis dans la même pièce pour définir ce que nous voulons livrer, puis nous travaillons main dans la main. Vous ne pouvez pas faire cela en tant qu'Intel, AMD ou n'importe qui d'autre.



Il semble que certaines de ces personnes étaient des personnes qui n'achètent pas cette partie de notre gamme de produits pour le moment et qui souhaitent que nous développions Silicon pour répondre à la partie de la gamme de produits qui les passionne le plus. Vous savez que leur jour viendra.



Ils ont également évoqué comment Steve Jobs les a poussés pour donner vie aux widgets :

Steve avait l'habitude de dire que nous fabriquons tout le widget», m'a dit Joswiak. «Nous avons créé le widget complet pour tous nos produits, de l'iPhone aux iPad en passant par la montre. C'était le dernier élément de la création de l'ensemble du widget sur Mac.

