Moonlighter : le nouveau Zelda est de sortie sur iOS

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1

Annoncé en juin, le nouveau jeu du studio indépendant 11 bit studios est disponible sur iOS. Il s'agit de Moonlighter qui vient après les succès de This War of Mine ou encore Slay the Spice.



Ce RPG d'action s'inspirant notamment d'un certain Zelda est enfin jouable après un achat conséquent de 18€ sur App Store.



Voici la bande-annonce vidéo pour vous donner envie :

Moonlighter est disponible sur iPhone et iPad

Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le jeu Moonlighter, puisque ce dernier est déjà disponible sur Steam depuis 2018. Il avait fait son entrée sur Nintendo Switch un an plus tard avec un succès amplement mérité.



Voici le synopsis :

Au cours d'une fouille archéologique de longue date, un ensemble de portes ont été découverts. Les gens ont rapidement compris que ces anciens passages conduisaient à des royaumes et des dimensions différents - offrant aux aventuriers courageux et téméraires des trésors au-delà de toute mesure. Rynoka, un petit village commercial, a été fondé près du site de fouille, offrant refuge et lieu aux aventuriers pour vendre leurs richesses durement gagnées.

Moonlighter est un RPG d'action avec des éléments tirés du genre Rogue qui suivent les routines quotidiennes de Will, un commerçant qui rêve de devenir un héros.



La version mobile de Moonlighter introduit un ensemble de nouvelles commandes intuitives par balayage qui vous permettent de gérer efficacement votre boutique et de faire face rapidement aux dangers qui se cachent dans le plus profond des donjons. Vous pouvez également choisir votre difficulté parmi Facile, Normal et Difficile pour ajuster l'expérience à vos besoins de jeu.



Moonlighter inclus la campagne solo complète et le DLC, mais avec un système de combat simplifié qui utilise des attaques et des esquives reposant sur le timing. Le tout est subtilement pixelisé pour donner un effet rétro à ce jeu d'aventure qui mérite largement toute votre attention avec ses mécaniques de jeu modernes.

Une partie gestion

Tout en menant vos affaires dans le village de Rynoka, vous pouvez mettre des articles en vente, fixer leur prix avec soin, superviser les réserves d'or, recruter des assistants et améliorer la boutique. De plus, il est possible d'aider ses voisins à monter des entreprises. Mais prenez garde, certaines personnes louches peuvent vouloir voler vos précieuses marchandises !

Les combats

Les commandes tactiles sont faciles à apprendre. Un contrôle magistral de vos armes, un timing critique, une esquive rapide et une compréhension de vos ennemis et de votre environnement sont essentiels à votre survie.

L'artisanat

Comprendre le système d'artisanat et d'enchantement est essentiel pour votre progression. Il faudra explorer et interagir avec les villageois pour fabriquer de nouvelles armures et armes, et enchanter l'équipement existant.

Collectionner des objets

Comme dans tout bon RPG, il est possible de collecter des objets de valeur provenant de civilisations exotiques : ressources, armes, armures et artefacts particuliers. Il ne sera pas possible de tout accumuler - utilisez à bon escient le système d'inventaire unique pour emporter le butin le plus rentable avec vous.

Vos amis

Vous pouvez vous faire épauler par 9 personnages qui sont plus qu'heureux de vous aider dans les efforts les plus dangereux. Chaque compagnon a des aptitudes différentes. Ils peuvent combattre les ennemis, restaurer votre vie, obtenir des objets pour vous, agir comme un coffre supplémentaire et plus encore !

Compatibilité

Les modèles suivants supportent Moonlighter :

iPhone : 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (2e génération), 12, 12 Pro

iPad : iPad (6e + génération), iPad Pro (2e + génération), iPad Air (3e + génération), iPad Mini (5e + génération)

Non compatible avec : iPhone: 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE (1ère génération)

Télécharger Moonlighter à 17,99 €