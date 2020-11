La manette de Xbox Series X bientôt compatible iPhone, iPad, Mac et Apple TV

Alors que la Xbox Series X est déjà disponible depuis plusieurs jours aux États-Unis et dans plusieurs pays européens (dont la France), Apple vient d'annoncer travailler en ce moment avec Microsoft pour apporter une compatibilité de la manette avec iOS, iPadOS, tvOS et macOS. Cela permettra à n'importe quel possesseur de la nouvelle console de Microsoft de jouer à des jeux Apple Arcade !

Apple et Microsoft main dans la main pour une compatibilité

Une future mise à jour qui va prochainement arriver sur l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV, et les Mac va permettre à tous les propriétaires de la manette Xbox Series X de jouer à des jeux téléchargés sur l'App Store. Un atout majeur pour le service de jeu Apple Arcade !

Côté PlayStation, les joueurs ne seront pas en reste puisque la DualSense de la nouvelle PS5 de Sony va être prise en charge dès la publication d'iOS 14.3. Pour l'instant, il n'y a pas de date de disponibilité, mais cela ne devrait plus tarder puisque les bêtas avancent à un bon rythme et n'ont pas révélé de bugs pouvant retarder la sortie publique d'iOS 14.3.

À l'heure actuelle, voici les manettes compatibles :

Manette sans fil Xbox avec Bluetooth (Modèle 1708)

Manette sans fil Xbox Elite Series 2

Manette Xbox Adaptive

Manette sans fil PlayStation DualShock 4

D’autres manettes Bluetooth MFi (Made for iOS) peuvent être compatibles.

Pour connecter votre manette à votre iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV ou Mac, il vous faudra placer votre manette en mode association puis vous rendre dans les réglages Bluetooth de votre appareil Apple.



