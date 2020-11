Windows ARM sur les Mac M1 ? C’est à Microsoft de décider dixit Apple

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1

Suite à la sortie des Mac M1, les dirigeants d'Apple ont été entendus dans diverses publications et, cette fois, c’est Ars Technica qui a publié une interview avec le chef de l'ingénierie logicielle Craig Federighi, le directeur des technologies matérielles Johny Srouji et le vice-président du marketing Greg Joswiak. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’absence de Boot Camp.

L’avenir de Windows sur Mac dépend de Microsoft

Si une grande partie de l'interview se concentre sur des sujets déjà évoqués lors de discussions précédentes, il y a une information intéressante de Federighi sur Microsoft et Windows sur les Mac M1. À l'heure actuelle, les Mac M1 ne prennent pas en charge Windows et il n'y a pas de fonctionnalité Boot Camp comme sur les Mac Intel. Malgré des solutions de virtualisation des applications Windows comme CrossOver, la prise en charge native du système d’exploitation concurrent est une fonctionnalité que beaucoup aimeraient voir.

Federighi dit que Windows sur les Mac M1 «dépend de Microsoft». Les technologies de base existent et les Mac en sont capables, mais Microsoft doit décider de proposer ou non sa version Arm de Windows aux utilisateurs Mac.

Quant à Windows fonctionnant en mode natif sur la machine, cela dépend vraiment de Microsoft. Nous avons les technologies de base pour qu’ils le fassent, pour exécuter leur version ARM de Windows, qui à son tour prend bien sûr en charge les applications en mode utilisateur x86. Mais c’est une décision que Microsoft doit prendre, céder sous licence cette technologie aux utilisateurs sur ces Mac. Mais les Mac M1 en sont certainement très capables.

Federighi a également suggéré que Windows dans le cloud pourrait être une solution possible à l'avenir, et il a souligné CrossOver, qui est capable d'exécuter des applications Windows x86 sur des Mac M1 à l'aide de Rosetta 2. Nous en avions parlé dès sa sortie la semaine dernière.



En attendant une réponse possible de Microsoft, rappelons que Windows ARM n’est pas totalement prêt car il manque toujours le support des applications x64 (64 bits). Les autres architectures x86 (32 bits), ARM 32 et 64 bits sont pour leur part supportées.



Federighi, Joswiak et Srouji ont également discuté du développement des puces Apple Silicon, de la conception du M1, des performances du M1, de l'architecture de mémoire unifiée, de l'exécution d'applications iOS, etc. Un sujet largement traité dans nos colonnes ces derniers jours.