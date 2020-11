L'arbre : le jeu de société est disponible sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Encore un nouveau jeu de société qui rejoint la grande famille sur l'App Store, et une nouvelle fois, c'est très prometteur : peut-être connaissez-vous déjà le jeu de plateau portant le nom de L'arbre (v1.0, 624 Mo, iOS 9.0), qui a notamment été créé par Asycron.



Dans ce dernier, on incarne un esprit de la nature en charge de l’Arbre en charge de le faire pousserez tentant de favoriser votre propre variété de fruits. Bien sûr, vos adversaires auront le même but que vous, et le plus talentueux aura pour récompense de rejoindre l’Ordre des ‭vénérables Esprit-Gardiens.

Le jeu de société L'arbre disponible

Chaque joueur dispose d’un certain nombre d’éléments pour faire grandir l’arbre (branche, feuille, bourgeon, fruit et fleur d’or) et La victoire s’offrira à celui qui les aura posés le premier. Chaque joueur dispose de cartes ainsi que d’esprits gardiens pour l’aider à faire grandir l’arbre plus rapidement ou à ralentir la progression de son ou de ses adversaires. Il sera important de les utiliser au bon moment et à bon escient !

Ainsi, les joueurs pourront retrouver 4 Univers Folklorique et populaire avec chacun un arbre de référence qui prennent vie grâce à de superbes environnements graphiques. Dans le jeu, il est possible de jouer de 2 à 4 joueurs, en ligne ou hors ligne contre l'IA.

Télécharger L'arbre à 5,49 €