La célèbre Glenn Close rejoint le casting du film Swang Song (Apple TV+)

Pour rappel, le film se déroule dans un avenir proche où un homme va devoir faire des choix difficiles, des sacrifices, pour protéger sa famille et ceux qu'il aime. De son côté, Glenn Close interprétera le rôle d'une femme docteur nommée Dr. Scott. On a hâte de voir ce que cela va donner. Source

Apple continue d'augmenter le nombre mais aussi la qualité des productions à venir sur sa plateforme Apple TV+. Pour ce faire, rien de mieux que d'attirer des stars du cinéma et c'est ce qui vient d'être fait avec l'arrivée de l'actrice Glenn Close au casting de Swang Song . Le film Swang Song, réalisé par Benjamin Cleary possède plusieurs stars parmi lesquels on retrouve Naomi Harris, Awkwafina ou encore Mahershala Ali.

