Comparatif des performances du MacBook Pro M1 8 et 16 Go de RAM

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Tous les modèles de Mac sortis la semaine dernière utilisent la même puce M1, de sorte que les options lors de la commande sont désormais limitées à l'espace de stockage SSD et à la RAM. Si vous vous demandiez quelle différence il y a entre un Mac M1 avec 8 Go de RAM et l'option de 16 Go de RAM, Max Tech a partagé une vidéo mettant en évidence les performances entre un MacBook Pro M1 de 8 Go et un MacBook Pro M1 de 16 Go.

8 ou 16 Go de RAM sur les Mac M1 ? Telle est la question !

La vidéo comprend une série de tests de référence, allant de Geekbench à Cinebench en passant par des tests d'exportation RAW. Les benchmarks Geekbench et Cinebench n'ont pas démontré de différence de performances entre les modèles 8 Go et 16 Go, idem pour l’export en 4K H264, mais d'autres tests conçus pour maximiser l'utilisation de la RAM sont plus intéressants.



Un benchmark Xcode qui imite une compilation de code a vu le modèle 16 Go obtenir un score de 122 par rapport aux 136 notés par le modèle 8 Go, le score le plus bas étant meilleur.



Mais la plus grande différence a été constatée dans une exportation 8K RAW R3D vers 4K, qui a pris au MacBook Pro 8 Go 13,57 secondes, tandis que le MacBook Pro 16 Go a pu le terminer en 5,59 secondes, un temps comparable au MacBook Pro 16 pouces Intel Core i9 2019 avec 32 Go de RAM.



De légères différences ont également été observées dans un test d'exportation 4K et un test d'exportation RAW Lightroom Classic. Le modèle M1 16 Go a même battu un iMac à 2300€.



Enfin, au cours de ses tests de performances, Max Tech a constaté que l’ordinateur Apple restait sur des températures faibles qui ne nécessitaient que très rarement le démarrage des ventilateurs, ce qui est une énorme différence avec les modèles Intel MacBook Pro. Un point que nous constatons depuis bientôt une semaine avec notre MacBook Pro M1.



La vidéo de Max Tech vaut la peine d'être visionnée dans son intégralité pour ceux qui hésitent entre une machine avec 8 Go de RAM et une machine avec 16 Go de RAM. En utilisation quotidienne, le modèle de 8 Go résiste bien et la plupart des gens n'ont peut-être pas besoin de la mise à niveau de 16 Go. L’écart est de 230€, ce qui est une somme. Si vous êtes un développeur ou un pro de la vidéo ou du son, prenez l’option.