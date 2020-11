Square Enix annonce Tomb Raider Reloaded sur iOS

Cela faisait un petit bout de temps que nous n'avions pas entendu parler de Square Enix et de sa célèbre licence Tomb Raider. La bonne nouvelle, c'est que le studio vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau jeu tiré de la saga : portant le nom de Tomb Raider Reloaded, celui-ci sera disponible en 2021 sur iOS et Android.



Développé par Emerald City Games et Square Enix London, le petit nouveau prendra la forme d'un free-to-play dans lequel on retrouvera l'héroïne.



La bande-annonce du jeu :

Check out this brand-new teaser trailer for Tomb Raider Reloaded, developed by our friends at Emerald City Games & the Square Enix London mobile team – coming to your mobile device in 2021! pic.twitter.com/I7ZLjMtpaq