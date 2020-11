Apple Silicon : les Mac ont toujours des problèmes de Bluetooth

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

Avec l'arrivée du projet Apple Silicon, et de la première puce ARM au sein des Mac, la Pomme a donné un sacré coup de boost à ses ordinateurs tout en économisant sur les coûts de production. En passant par sa première puce M1, Apple se paye le luxe d'arrêter de travailler avec Intel tout en gagnant en performance.



Seulement, il semblerait que cette transition ne règle pas encore tous les problèmes, et c'est bien normal... Cependant, nous nous attendions à voir disparaître l'un des plus récurrents liés au Bluetooth.

Les problèmes de Bluetooth encore présents sur les Mac M1

Si vous possédez un Mac et que vous utilisez des périphériques externes comme des casques, des claviers ou des souris, vous avez peut-être remarqué certains problèmes de déconnexion récurrents. Une tare qui dure depuis plusieurs années maintenant et dont Apple n'arrive vraisemblablement pas à se débarrasser... On espérait alors que le passage à Apple Silicon allait définitivement enterré ce problème, mais que nenni, comme le montre une vidéo de la chaîne Youtube de Patrick Tomasso.





Le changement de puce Bluetooth semble donc avoir été oublié par la firme à la Pomme, tout comme le logiciel qui est en charge de la gestion de la norme. Dommage...